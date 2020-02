Johanna Larsson ha reso noto il suo ritiro dal mondo del tennis. Intervistata dai media svedesi, la 31enne ha spiegato che l’incontro di Fed Cup perso contro la polacca Magda Linette in Lussemburgo, lo scorso 8 febbraio, è stato l’ultimo incontro della sua carriera. Johanna Larsson, vincitrice dello Swedish Open nel 2015 e della Nuremberg Cup del 2018, ha dichiarato: “sono estremamente felice e orgogliosa di ciò che ho fatto. È stato un grande viaggio con molti momenti meravigliosi. Sento che la mia energia non è davvero quella necessaria per giocare al 100% e non voglio giocare a tennis se non gioco ai massimi livelli. È chiaro che ci sarà un vuoto, ma in questo momento è bello non dover fare il conto alla rovescia i giorni prima del mio addio. È bello che il mio calendario sia vuoto di impegni e che posso prendere ogni giorno per quel che mi riserverà“.

