Settimana ricca di appuntamenti in giro per il tour ATP, con ben tre tornei sparsi in giro per il mondo. Per quanto concerne gli azzurri, stamane la giornata è iniziata con una brutta notizia, quella del forfait di Seppi a Delray Beach, dunque l’italiano ha lasciato il posto in tabellone ad Istomin a causa di un problema fisico.

Oggi però ci saranno altri 4 azzurri che scenderanno in campo, ben tre lo faranno sulla terra rossa di Rio de Janeiro. Il primo sarà Cecchinato, impegnato in serata contro Lajovic, Mager se la vedrà con Ruud, in forma smagliante nelle ultime settimane, infine Sonego giocherà contro Mayer. Jannik Sinner invece giocherà sul cemento di Marsiglia, esordio alle 14 contro lo slovacco Gombos, partita alla portata del giovane altoatesino.

Valuta questo articolo