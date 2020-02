Guido Pella ha deciso di fermarsi, interrompendo la propria stagione per curarsi dopo i numerosi problemi fisici accusati in questo 2020.

Tramite un lungo post Instagram, l’argentino ha rivelato di aver giocato sotto infiltrazioni nelle ultime settimane, provando pesantemente il proprio corpo, che adesso ha detto stop. Per questo motivo, Pella ha deciso di fermarsi, così da recuperare le forze e tornare in campo nel corso dell’anno: “salve a tutti. Desidero rubarvi 5 minuti per raccontarvi qualcosa di cui non sono solito parlare, ma di cui credo sia importante farlo adesso. Da più di un mese e più precisamente dal terzo turno degli Australian Open, sto lottando contro il mio fisico come poche volte in carriera. Mi hanno raccomandato di riposare, ma non m’importava, perché avevo molta voglia di giocare in casa queste due settimane. A Cordoba mi sono stirato il muscolo obliquo e ho continuato a giocare con questo problema lamia partita di primo turno che è durata tre ore. Senza potermi allenare per 4 giorni ho giocato a Buenos Aires e a Rio, ma il mio corpo ha detto basta; dopo due infiltrazioni al piede in 10 giorni per un neuroma di Morton, ho deciso di ascoltare il mio corpo e non competere finché non sono al 100%. Aspetto di essere pronto per tornare velocemente sui campi. Grazie per il supporto come sempre!”.

