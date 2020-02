Davidovich Fokina è stato protagonista di una sfortunata caduta in quel di Rio de Janeiro. Il tennista spagnolo, attuale numero 90 del mondo, nel tentativo di slittare sulla terra rossa per colpire la palla, non è riuscito a frenare, perdendo l’equilibrio e finendo rovinosamente contro la rete. Il video è diventato subito virale, ma l’episodio è costato allo spagnolo più di qualche semplice presa in giro. Fallito il match point infatti, Davidovich Fokina si è visto rimontare e battere dall’avversario.

Bonjour à tous, sauf à ceux qui ont raté la 1re journée à Rio 🇧🇷 La victoire du jeune 🇪🇸 Alcaraz sur le circuit, les 4h de match entre Davidovich et Seyboth Wild … Session de rattrapage, la cité merveilleuse et ses secrets👇https://t.co/CFjQbCGpIgpic.twitter.com/sl2lcKZ0WD — Matthere Battue (@MatthereBattue) February 18, 2020

