Bianca Andreescu fatica a rientrare nel tour dopo un infortunio che sembra non darle tregua. La tennista canadese, vincitrice degli US Open, ha giocato il suo ultimo incontro il lontanissimo 30 di ottobre. Da quel momento in poi il ginocchio sinistro della tennista non ha più funzionato a dovere, tanto da portare la Andreescu ad un forfait dietro l’altro. Il torneo WTA di Doha sembrava essere quello giusto per il rientro, ma i media canadesi hanno rivelato che non sarà così. Nuovo forfait ed assenza che si prolunga ulteriormente in modo preoccupante. Quando rientrerà la Andreescu? Probabilmente ad oggi nessuno conosce la risposta a questo quesito.

