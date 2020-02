Valentino Rossi spegne oggi 41 candeline: un traguardo importantissimo per il Dottore, che nonostante l’età ha ancora voglia di gareggiare e lottare per il podio e la vittoria. Il 2020 sarà un anno decisivo pe ril nove volte campione del mondo, che dovrà decidere se correre ancora o ritirarsi.

Ad essere decisivo sarà anche Jorge Lorenzo, che ha deciso di iniziare una nuova avventura vestendo i panni di collaudatore Yamaha, per aiutare il team e anche Valentino Rossi, suo storico rivale.

Nonostante la rivalità che ha segnato anni della MotoGp, oggi il maiorchino ha deciso di omaggiare il Dottore con una Storia Instagram per augurargli un felice compleanno. “E ancora in lotta per la vittoria! Molto impressionante. Auguri“, ha scritto Lorenzo.

Valuta questo articolo