Scene davvero surreali dal Nazarè Tow Surfing Challenge: il surfista Alex Botelho è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente durante la gara che si disputa in Portogallo. Il surfista è stato risucchiato dalle onde mostruose della località portoghese, sbattendo violentemente. Immediatamente soccorso, Botelho è rimasto in stato di incoscienza per diversi minuti prima di venire trasportato in ospedale, dove si trova attualmente, stabile e cosciente.

Profesyonel sörfçü Alex Botelho, Nazare Tow Surfing Challenge’da geçirdiği korkutan kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Botelho’nun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.pic.twitter.com/BkHOrGivAK — Fotomaç TV (@Fotomac_TV) February 11, 2020

