FIAMM Energy Technology sarà main sponsor di Aruba.it Racing – Ducati anche per il prossimo campionato mondiale Superbike 2020, che prenderà il via in Australia il 28 febbraio e che vedrà la coppia britannica di piloti Chaz Davies e Scott Redding in sella alle Ducati Panigale V4 R in una stagione che si prospetta quanto mai avvincente.

Si consolida e si potenzia quindi la partnership tra Aruba.it e FIAMM, sia in ambito sportivo alla ricerca dei risultati su pista, sia per quanto riguarda la fornitura di accumulatori per assicurare la continuità di prestazione dei data center di Aruba.

Le parole di Stefano Cecconi, Amministratore Delegato Aruba e Team Principal Aruba.it Racing – Ducati: “siamo felici di scendere in pista per questo 2020 con una realtà come Fiamm con cui condividiamo la passione per le sfide anche in ambito tecnologico. Ognuno possiede un proprio spazio e ruolo in questa duplice collaborazione che ci vede attivi nel progetto di Superbike così come in quello di business legato alle infrastrutture IT, ma tutti sappiamo che alla base esiste un’unica visione che parte da una forte correlazione tra tecnologia e prestazioni“.

FIAMM Energy Technology è un’azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle batterie automotive e delle batterie industriali con tecnologia al piombo. Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology dispone di circa 20 sedi commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, USA, Spagna, Singapore, Malesia e Cina) e di una rete diffusa di importatori e distributori ed opera con un organico di mille persone. Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com

