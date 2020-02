Jennifer Lopez e Shakira hanno abbagliato il pubblico durante l’halftime show del Super Bowl di quest’anno, indossando abiti di cristallo Swarovski su misura degli stilisti Versace e Peter Dundas.

Due delle più grandi icone musicali del mondo, Jennifer Lopez e Shakira, sono salite sul famoso palco del Super Bowl all’Hard Rock Stadium di Miami per un’esibizione unica nel suo genere, elevata con look personalizzati in cristalli Swarovski.

Shakira ha aperto lo spettacolo in uno scintillante set in tre pezzi con dettagli con frange di cristalli Swarovski rosso fuoco, creato dal designer norvegese Dundas, con stivali cristallizzati da The Dan Life. Oltre 123.000 cristalli in tre tonalità di rosso sono stati incorporati nel look e applicati a mano, mentre 70.000 cristalli Swarovski ematite jet hanno incrostato la chitarra Gibson di Shakira per aggiungere un tocco glamour rock ‘n’ roll allo show.

Il cantante reggaeton portoricana Bad Bunny ha fatto un’apparizione a sorpresa durante il set di Shakira, indossando un abito di cristalli Swarovski degli stilisti berlinesi Last Heirs con il logo iconico del terzo occhio dell’artista.

Jennifer Lopez ha illuminato lo stadio Hard Rock con due look Versace su misura, impreziositi da oltre 75.000 cristalli Swarovski. Anche la figlia undicenne della cantante Emme è stata una delle 60 ragazze che si sono unite a J Lo sul palco indossando abiti con cristalli Swarovski.

L’abbagliante duo ha chiuso lo spettacolo con Lopez con il costume Swarovski di Versace e la star colombiana che indossava un set di due pezzi in cristallo dorato e un giubbotto bomber abbinato disegnato da Dundas insieme alle scarpe da ginnastica Adidas Superstar rivestite di Swarovski.

Lo stilista di Jennifer Lopez e collaboratore di lunga data di Swarovski, Rob Zangardi ha commentato: “Swarovski è sempre stata al primo posto per ogni performance di Jennifer Lopez. Per il Super Bowl di quest’anno, siamo estremamente entusiasti di collaborare ancora una volta”.

Lo stilista di Shakira, Nicolas Bru, che ha arruolato Swarovski per aggiungere il tocco frizzante, ha commentato: “Shakira incarna la parola ‘superstar’, quindi i cristalli Swarovski erano una scelta ovvia. I cristalli sono il perfetto equilibrio tra raffinatezza e giocosità, proprio come Shakira”.

Con una lunga storia che veste i più leggendari talenti musicali del mondo, Swarovski ha recentemente aggiunto ai costumi di Jennifer Lopez It’s My Party Tour, Spice Girls’ Spice World’s Tour e Beyoncé On the Run Tour.

Valuta questo articolo