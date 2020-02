Il Super Bowl regala sempre l’occasione di mettere in vetrina, davanti a decine di milioni di telespettatori, piccoli spazi pubblicitari dal costo di svariati milioni di dollari. Quest’anno Marvel ha deciso di calare un poker di nuove uscite, presentate in anteprima con alcuni trailer proprio durante Kansas City Chief vs San Francisco 49ers. Insieme al servizio di streaming Dinsey+, Marvel ha prodotto 3 serie tv: ‘WandaVision‘, storia di Wanda Maximoff (Scarlett Witch) e Visione; ‘The Falcon and The Winter Soldier‘, Falcon e Bucky Barnes dell’universo Capitan America; ‘Loki‘, amatissimo principe del caos del film Thor. Il quarto filmato riguarda invece l’uscita di ‘Black Widow‘, film che riguarda la storia personale di Vedova Nera, ex spia del KGB alleata di Capitan America.

