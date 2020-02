Nel corso del Super Bowl vengono mostrati diversi spot di vario genere, dai trailer cinematografici ai marchi più famosi al mondo, passando per alcuni filmati mirati alla sensibilizzazione. Ha generato grande discussione lo spot riguardante la storia di Corey Jones, cugino del giocatore NFL Anquan Boldin, ucciso nel 2015 da un poliziotto con 3 colpi di pistola esplosi senza una reale necessità. La storia va ad intrecciarsi nella delicata tematica della violenza delle forze dell’ordine sugli afroamericani, questione scottante negli Stati Uniti.

“I felt like something was more important than scoring touchdowns”: a family tragedy prompted former NFL player Anquan Boldin to turn in his cleats and, instead, dedicate his focus on social justice with the @playercoalition

