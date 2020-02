Patrick Mahomes è un quarterback atipico: se ha spazio, gli piace correre. La stella dei Kansas City Chiefs regala il vantaggio nel primo quarto di gara ai suoi firmando il primo touchdown del Super Bowl 2020. Mahomes va via in slalom alla difesa dei 49ers, sorpresa dall’incursione dal limite dell’MVP che viene raggiunto quando è ormai troppo tardi. Patrick Mahomes diventa il primo quarterback in run touchdown al Super Bowl dall’edizione 2013 succedendo a Colin Caepernick.

QB1 gets us on the board! pic.twitter.com/AEbaGOs5Sw — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 3, 2020

