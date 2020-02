Una vera e propria carica di energia a ritmo caliente, Shakira si prende il palco dell’Hard Rock Stadium di Miami e incanta l’America nell’Halftime Show del Super Bowl 2020. La cantante colombiana si presenta in un abito di paillettes rosso, cambiato poi in uno svavillante color oro, eseguendo i brani più famosi della sua carriera. Nessuna sbavatura, divertente e divertita, Shakira si fa prendere dal momento e regala una linguaccia che fa il giro dei social così come l’immancabile e inimitabile movimento di bacino che l’ha resa famosa!

