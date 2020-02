Patrick Mahomes è stato l’eroe della notte magica dei Kansas City Chiefs. Il giovane quarterback ha firmato la vittoira del Super Bowl 2020 della sua franchigia con un touchdown in corsa e due touchdown pass che hanno steso i San Francisco 49ers. Probabilmente però, la ‘giocata’ più importante della sua partita Mahomes l’ha fatta prima di entrare in campo. Sui social è diventato virale il video che lo ritrae mentre motiva i suoi compagni con un discorso da brividi: “hey! Hey! Hey! Credeteci, qusto è il nostro momento! Questo è il NOSTRO momento! Non c’è momento migliore per essere grandi quanto oggi! Credete nei vostri compagni! Giocate! Andiamo a dominare!“.

“AIN’T NO BETTER TIME TO BE GREAT THAN TODAY.” @PatrickMahomes pic.twitter.com/EWRRNAtcSy — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 2, 2020

