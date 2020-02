L’ultima volta era il 1970, anno dell’unico Super Bowl vinto dalla franchigia. Nella notte di Miami, i Kansas City Chiefs hanno posto fine ad un lungo digiuno di 50 anni tornando a vincere il Super Bowl grazie ad uno strepitoso Patrick Mahomes che ha firmato il successo sui San Francisco 49ers. Dopo il trionfo in campo, nello spogliatoio è arrivato il momento delle celebrazioni!

.@Chiefs celebrating with some Roddy Ricch in the locker room 🔥pic.twitter.com/4jG644iZDC

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2020