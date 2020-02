ATP Dubai, il tedesco Struff ha massacrato Basilashvili, senza mezzi termini nè giri di parole. Un 6-1 6-0 che non lascia spazio a repliche, un incontro da record per i due tennisti. Mai Struff aveva infatti chiuso un match in meno dei 39 minuti odierni, mai il georgiano era stato sconfitto così velocemente. 53 punti a 20 per Struff, il quale non ha dato scampo a Basilashvili durante questo folle incontro degno di ‘Flash’. Di certo sul cemento anche i big dovranno guardarsi dal tedesco, il quale ha dimostrato d’avere colpi che si prestano alla superficie, al di là della vittoria altisonante di questo pomeriggio…

