La Strade Bianche Women Elite, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, è in programma a Siena sabato 7 marzo ed anticipa di qualche ora la gara maschile e si preannuncia come una delle corse più spettacolari dell’anno sia per il suo tracciato, unico nel panorama mondiale, sia per la partecipazione di altissimo livello tecnico.

Saranno al via tutte le 8 squadre UCI Women’s WorldTeams, insieme alle migliori 7 UCI Womens Women’s Continental Teams e 8 wild cards. Ciascuna squadra al via sarà formata da 6 atlete.

L’edizione 2019 è stata vinta da Annemiek van Vleuten (poi laureatasi campionessa del mondo nella prova in linea di Harrogate) davanti a Annika Langvad e Katarzyna Niewiadoma

I 23 TEAM AL VIA