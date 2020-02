Stefanos Tsitsipas sembra essere tornato sui suoi livelli abituali. Il tennista greco ha raggiunto la finale del torneo di Marsiglia, che disputerà quest’oggi contro Auger-Aliassime, giocando un grande tennis e convincendo davvero tutti.

Eppure in questo inizio di stagione più d’uno aveva storto il naso dopo qualche prestazione al di sotto delle aspettative di Stefanos, dal quale adesso ci si attende molto dopo il successo alle ATP Finals di Londra. Un normale e lieve sbandamento, un momento di forma non smagliante, tutto qui. Tsitsipas è tornato e lo sta dimostrando eccome a Marsiglia: “Sento che sto migliorando, che sto giocando meglio“, ha dichiarato dopo la vittoria di ieri il greco. Insomma, la crescita in questo 2020 di Tsitsipas è evidente, in vista di Indian Wells e Miami, gli avversari faranno bene a guardarsi da Stefanos.

