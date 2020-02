Salta un’altra panchina in Serie A, Leonardo Semplici non è più l’allenatore della Spal. Fatale al tecnico toscano il ko subito contro il Sassuolo, riuscito ad imporsi ieri in extremis con il gol di Boga. Ultimo posto in classifica e situazione critica per i ferraresi, pronti ad affidarsi adesso a Luigi Di Biagio, ex commissario tecnico dell’Under 21.

Questa la nota ufficiale della Spal che ufficializza l’esonero di Semplici: ‘SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ ⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni‘.

