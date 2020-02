Archiviati i sedicesimi di Europa League, con ancora un match da giocare nella serata di oggi (Eintracht-Salisburgo), va in scena alle 13 a Nyon il sorteggio degli ottavi.

Inter e Roma inserite nell’urna, che potrebbe addirittura metterle una contro l’altro, non essendoci vincoli in questa fase del torneo. Niente teste di serie e ammessi i confronti tra le squadre della stessa Nazione, eccetto i club ucraini e russi che non potranno sfidarsi per motivi politici. Queste le squadre qualificate: Rangers, Wolverhampton, Basaksehir, Getafe, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Basilea, Siviglia, Olympiacos, Lask, Manchester United, Inter, Eintracht o Salisburgo (si gioca oggi alle 18), Shakhtar Donetsk, Wolfsburg e Roma.

