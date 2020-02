L’Europa League è giunta agli ottavi di finale. Dopo i match di ieri sera sono noti 15 dei 16 club che prenderanno parte al prossimo turno, manca solo da definire l’ultima squadra che verrà fuori dallo scontro tra Eintracht e Salisburgo di questo pomeriggio. Il sorteggio intanto andrà in scena, con la postilla legata alle due squadre sopracitate. Come noto vi sono ancora in corsa due squadre italiane, Inter e Roma, tra le grandi favorite per la vittoria finale dell’Europa League. Le gare si giocheranno il 12 e 19 marzo, la prima squadra sorteggiata giocherà la gara d’andata in casa.

Ecco il novero delle squadre che prenderanno parte al sorteggio degli ottavi di finale: Rangers, Wolverhampton, Basaksehir, Getafe, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Basilea, Siviglia, Olympiacos, Lask, Manchester United, Inter, Eintracht o Salisburgo (si gioca oggi alle 18), Shakhtar Donetsk, Wolfsburg e Roma.

Sorteggi Europa League LIVE

Istanbul Basaksehir – Copenaghen

Olympiacos – Wolverhampton

Rangers – Bayer Leverkusen

Wolfsburg – Shakhtar Donetsk

Inter – Getafe andata a Milano il 12 marzo e ritorno in Spagna il 19 marzo

andata a Milano il 12 marzo e ritorno in Spagna il 19 marzo Siviglia – Roma andata in trasferta il 12 marzo e ritorno a Roma il 19 marzo

andata in trasferta il 12 marzo e ritorno a Roma il 19 marzo Eintracht/Salisburgo – Basilea

Lask – Manchester United

Valuta questo articolo