Sofia Kenin sta vivendo un sogno. Il successo agli Australian Open da outsider è stato solo l’inizio di una stagione che si prevede essere importantissima per la carriera della giovane americana, la quale sta già scrivendo pagine importanti del tennis americano.

Gli USA sperano infatti d’aver trovato l’erede di Serena Williams, anche grazie ad alcuni dati singolari che accomunano le due tenniste. La Kenin è infatti la più giovane americana ad entrare in top10 da Serena Williams nel 1999, ed è anche la più giovane americana a vincere uno Slam da Serena nel 2002. Le due tenniste, così diverse dal punto di vista estetico, sono dunque molto vicine in fatto di risultati in così tenera età. Adesso alla Kenin non resta che seguire le orme di Serena, più facile a dirsi che a farsi.

