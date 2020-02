La Cdm di parallelo lascia l’Europa e si trasferisce in Corea del Sud, precisamente a Pyeongchang per il settimo appuntamento della stagione. Sabato 22 febbraio infatti, i protagonisti saranno impegnati in un gigante parallelo, dove il grande favorito sarà Roland Fischnaller, capace di salire per ben tre volte sul podio (due vittorie ed un secondo posto) nelle quattro gare di specialità fino ad ora disputate. Il 39enne di Funes inoltre, conduce la classifica generale con quasi 2000 punti in più sul primo inseguitore, l’austriaco Andrea Prommegger.

Oltre a Roland Fischnaller, il team azzurro guidato da Cesare Pisoni presenterà ai nastri di partenza altri atleti tra cui Aaron March, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini, Nadya Ochner, Daniele Bagozzeda Edwin Coratti, gli ultimi due con un successo a testa in questa stagione. L’appuntamento è per le ore 6 di sabato con le finali precedute come di consueto dalle qualificazioni.

