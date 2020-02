Loris Framarin, Alberto Maffei ed Emil Zulian: saranno loro i portacolori azzurri nella tappa canadese della Cdm di slopestyle freesnow. Convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni, i tre atleti gareggeranno a Calgary nella serata di venerdì, dove sarà fondamentale superare le qualificazioni in vista della prova finale programmata per domenica a partire dalle ore 21. Si tratta del quarto appuntamento stagionale dei cinque previsti dal calendario: l’ultimo risale allo scorso due febbraio, quando l’italiano Emiliano Lauzi, quindicesimo nella generale e assente in Canada, ha conquistato un discreto quindicesimo posto nella trasferta americana di Mammoth.

Valuta questo articolo