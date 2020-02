La Cdm di slittino pista naturale torna in Italia nel suo momento cruciale. Sul budello di Laas infatti, potrebbero arrivare i primi verdetti, considerando che si tratta del penultimo atto della stagione: l’azzurra Evelin Lanthaler, con un vantaggio di 85 punti sulla compagna di squadra Greta Pinggera, potrebbe festeggiare la quarta Cdm della sua carriera, la terza consecutiva nel singolo femminile.

Discorso differente invece, in campo maschile: i primi quattro sono racchiusi in appena 45 punti e ogni scenario è ancora possibile. Al momento in vetta c’è l’austriaco Thomas Kammerlander con venti punti di vantaggio su Patrick Pigneter, seguito a ruota da Alex Gruber. Chi ha la vittoria praticamente in mano è il duo italiano Pigneter/Clara, nettamente avanti (100 lunghezze) sui russi Porshnev/Lazarev. Per loro l’undicesima Cdm nella specialità è ad un passo.

Si preannuncia quindi un weekend spettacolare, al quale prenderanno i seguenti dodici italiani convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler: oltre ai già citati Lanthaler, Pinggera, Pigneter e Gruber, ci saranno Florian Clara, Patrick Lambacher, Stefan Federer, Daniel Gruber, Matthias Lambacher, Daniela Mittermair, Mathias Troger e Nadine Staffler. Il doppio maschile previsto per le ore 11 aprirà le danze, il clou è programmato invece per la giornata di domenica, quando si svolgeranno il singolo maschile ed il singolo femminile a partire dalle ore 09,00.

Classifica generale singolo femminile:

1. LANTHALER Evelin 485

2. PINGGERA Greta ITA 400

3. UNTERBERGER Tina AUT 380

6. MITTERMAIR Daniela ITA 251

18. UNTERHOLZNER Christa ITA 69

21. STAFFLER Nadine ITA 48

Classifica generale singolo maschile:

1. KAMMERLANDER Thomas AUT 415

2. PIGNETER Patrick ITA 395

3. GRUBER Alex ITA 390

6. CLARA Florian ITA 225

15. FEDERER Stefan ITA 123

19. LAMBACHER Matthias ITA 106

35. LAMBACHER Patrick ITA 32

36. TROGER Mathias ITA 31

39. HASELRIEDER Florian ITA 20

40. GRUBER Daniel ITA 17

Classifica generale doppio:

1. PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA 485

2. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS 385

3. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA 370

Valuta questo articolo