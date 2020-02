Esiti contrastanti dalla prima manche del singolo maschile di Coppa del mondo, giunto alla terz’ultima tappa sulla pista tedesca di Oberhof. La pioggia e le temperature al di sopra della media hanno condizionato pesantemente le discese dei protagonisti, favorendo oltremodo coloro che sono partiti con i pettorali bassi. L’unico a salvarsi è stato l’austriaco Jnas Mueller, partito con il numero 16, che si è issato in vetta alla graduatoria parziale in 43″953 davanti all’ucraino Andiy Mandziy e al polacco Mateusz Sochowicz, solitamente relegati nelle retrovie. Fra i più penalizzati ci sono Roman Repilov e Dominik Fischnaller, in lotta per il primo posto nella generale, che hanno concluso al 17simo e 22simo posto staccati di 604 e 733 millesimi dal leader, che saranno chiamati alla rimonta nella secona manche in programma alle ore 11.45. Nella top ten sono presenti al momento Lukas Gufler e Leon Felderer a 225 e 236 millesimi, mentre Kevin Fischnaller è ventesimo a 733 millesimi.

Ordine d’arrivo 1a manche singolo maschile Oberhof (Ger):

1. Jonas Mueller (Aut) 43″953

2. Andriy Mandziy (Ucr) +0″132

3. Mateusz Sochowicz (Pol) +0″136

4. Nico Gleirscher (Aut) +0″184

5. Sebastian Bley (Ger) +0″186

7. Lukas Gufler (Ita) +0″225

8. Leon Felderer (Ita) +0″236

20. Kevin Fischnaller (Ita) +0″733

22. Dominik Fischnaller (Ita) +0″778