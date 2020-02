Patrick Pigneter e Florian Clara hanno collezionato il sesto podio stagionale su altrettante gare sul budello di Laas. Il duo si è piazzato in seconda posizione a 53 decimi dai russi Pavel Porshnev ed Ivan Lazarev, che vincendo hanno rimandato la festa dei due azzurri, i quali restano però saldamente in vetta nella generale con un vantaggio di 85 lunghezze. Nell’ultimo atto stagionale di Umhausen basterà loro portare a casa 16 punti, una pura formalità, per conquistare l’undicesimo titolo in Cdm nella specialità. Confermano il trend positivo anche i cugini Patrick e Matthias Lambacher, terzi oggi al traguardo così come nella graduatoria di Cdm. Il singolo maschile e quello femminile animeranno la seconda ed ultima giornata di gare a Lass programmate per domenica.

Ordine d’arrivo doppio Cdm Laas (Ita):

1. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS 2:14.12

2. PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA +0.53

3. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA +1.49

4. KOVSHIK Stanislav/TARASOV Ilia RUS +2.51

5. EGOROV Aleksandr/POPOV Petr RUS +2.79