La stagione dello slittino pista artificiale è giunta nel suo momento cruciale. Archiviate le prime sette tappe della Cdm, gli addetti ai lavori si trasferiscono a Sochi per l’atteso Mondiale che prenderà il via il prossimo 14 febbraio. Il direttore tecnico azzurro, Armin Zoeggeler, ha già diffuso la lista dei convocati per l’evento iridato: al via nelle prove di Rosa Khutor ci saranno tra gli altri Andrea Voetter, Verena Hofer, Ivan Nagler, Emanuel Rieder, Nina Zoeggeler, Patrick Rastner, Simon Kainzwaldner, Marion Oberhofer, Fabian Malleier, Ludwig Rieder, Kevin Fischnaller e Dominik Fischnaller, quest’ultimo protagonista di una stagione di grande rilievo come dimostra il secondo posto nella classifica generale del singolo di Cdm, dietro solo al russo Roman Repilov.

Lunedì 10 febbraio scatteranno le varie sessioni di allenamento sul budello di Sochi, poi da venerdì 14 febbraio si farà sul serio con le gare vere e proprie. Le sprint apriranno ufficialmente le danze, sabato invece ci sarà spazio per il doppio ed il singolo femminile. Domenica la team relay ed il singolo maschile assegneranno le ultime medaglie.