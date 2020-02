Toni Eggert e Sascha Benecken hanno vinto la Cdm 2019/2020 di doppio. Grazie al quarto successo stagionale centrato sul budello di Koenigssee, i due hanno battuto definitivamente i connazionali Wendl/Arlt, oggi secondi davanti ai lettoni Andris e Juris Sics. Chiudono bene la stagione Ivan Nagler e Fabian Malleier, ai piedi del podio con un ritardo di 1″288, mentre il duo Rieder/Kainzwaldner è quinto e nella top 10 della Cdm, precisamente in nona posizione. Ludwig Rieder e Patrick Rastner salutano con un più che discreto ottavo posto eguagliando il miglior risultato stagionale ottenuto appena sei giorni fa sulla pista di Winterberg.

L’ultimo appuntamento della stagione è stato fondamentale per assegnare anche la Cdm femminile dove ad avere la meglio è stata Julia Taubitz. Alla tedesca è bastato il secondo posto dietro alla compagna di squadra Anna Berreiter per scavalcare la russa Tatyana Ivanova, clamorosamente solo sesta dopo una seconda manche da dimenticare. Alla fine a separarle ci sono otto punti, un distacco misero ma decisivo per consegnare alla Germania anche la Cdm in questa specialità. Stagione molto costante per Andrea Voetter, settima nella prova odierna così come nella graduatoria definitiva della Coppa del mondo, decima invece la rientrante Sandra Robatscher, apparsa già in buona forma. Domenica è atteso il gran finale: Dominik Fischnaller si giocherà il titolo con il russo Roman Repilov.

Ordine d’arrivo doppio Cdm Koenigssee (Ger):

1. Eggert, Toni/Benecken, Sascha GER 1:39.777

2. Wendl, Tobias/Arlt, Tobias GER +0.266

3. Sics, Andris/Sics, Juris LAT +1.059

4. Nagler, Ivan/Malleier, Fabian ITA +1.288

5. Rieder, Emanuel/Kainzwaldner, Simon ITA +1.312

8. Rieder, Ludwig/Rastner, Patrick ITA +1.670

Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Koenigssee (Ger):

1. Berreiter, Anna GER 1:41.476

2. Taubitz Julia GER +0.078

3. Demchenko, Viktoriia RUS +0.147

7. Voetter, Andrea ITA +0.455

10. Robatscher, Sandra ITA +0.622

16. Oberhofer, Marion ITA +1.206