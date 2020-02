La Russia ha fatto bottino pieno nel doppio di Winterberg, penultimo appuntamento della Cdm di slittino artificiale. L’equipaggio composto da Aleksandr Denisev e Vladislav Antonov ha chiuso la prova davanti a tutti staccando di ben 608 millesimi il team lettone Gudramovics/Kalnins, mentre è terza la Polonia a quasi 8 decimi. Buon sesto posto per gli azzurri Emanuel Rieder e SImon Kainzwaldner, reduci dall’argento nella sprint ai Mondiali di Sochi: il loro ritardo ammonta a 908 millesimi. Sono tra i migliori dieci anche Rieder/Rastner, non sono andati oltre l’11esima piazza invece Ivan Nagler e Fabian Malleier. Assenti i team tedeschi in vetta nella generale della specialità ossia Eggert/Benecken e Wendl/Arlt.

Ordine d’arrivo doppio Cdm Winterberg (Ger):

1. Denisev, Aleksandr/Antonov, Vladislav RUS 1:33.622

2. Gudramovics, Oskars/Kalnins, Peteris LAT +0.608

3. Chmielewski, Wojciech Jerzy/Kowalewski, Jakub POL +0.763

6. Rieder, Emanuel/Kainzwaldner, Simon ITA +0.908

8. Rieder, Ludwig/Rastner, Patrick ITA +1.024

11. Nagler, Ivan/Malleier, Fabian ITA +1.798