Saltare oltre i 228 cm di Tako Fall non è bastato per vincere l’All-Star Game. Solo 47 punti per la schiacciata più complicata di Aaron Gordon, arrivati dopo una serie di 50 che sembrava avergli spianato la strada per il successo finale. Invece un’altra beffa, come già accaduto 4 anni fa contro LaVine. La giuria ha dato appena un punto in più (48) a Derrick Jones Jr. per aver saltato dalla linea del tiro libero nella sua ultima schiacciata: uno scarto minimo che però gli ha permesso di vincere il trofeo.

Inutile sottolineare la frustrazione di Aaron Gordon che in conferenza stampa ha dichiarato : “saltare sopra uno così alto come Tacko Fall e schiacciare non è facile. E cosa mi hanno dato, tipo 47? Andiamo. Cosa siamo qui a fare? Non so neanche chi mi ha dato i 9. Ma li troverò stasera, statene sicuri (ride, ndr). Però parliamoci chiaro: siamo qui per fare quattro schiacciate, il punteggio dovrebbe essere calcolato su quelle quattro. E io ho fatto quattro 50 in fila. Basta, è finita, non si può fare meglio di così. Riprovarci il prossimo anno? Per me basta così. Avrei dovuto vincere due trofei, ma per me il tempo è finito. Il mio prossimo obiettivo è vincere la gara del tiro da tre”.

Nel post gara in molti hanno espresso la loro ‘solidarietà’ verso Aaron Gordon. LeBron James è stato un po’ più diplomatico chiedendo una vittoria alla pari: “oggi si sarebbero dovuti assegnare 2 trofei di certo, dannazione. Entrambi andavano ricompensati, hanno messo su uno spettacolo. Schiacciatori professionisti“.

