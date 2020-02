La gara maschile dei Mondiali juniores di skeleton parla solo tedesco. I teutonici infatti, hanno letteralmente monopolizzato il podio: Felix Keisinger, grazie ad una seconda manche perfetta si è preso l’oro, staccando nettamente i compagni di squadra Felix Seibel e Fabian Kuechler, attardati rispettivamente di 38 e 62 centesimi. L’azzurro Amedeo Bagnis, che tanto ben ha fatto in questa prima parte di stagione, non è riuscito ad andare oltre la settima piazza a poco più di un secondo dalla vetta. Nettamente più indietro Gabriele Marenchino e Pietro Drovanti, i quali non hanno conquistato l’accesso alla run conclusiva.

Ordine d’arrivo gara maschile Mondiali juniores Winterberg (Ger):

1. Keisinger Felix GER 1:52.40

2. Seibel Felix GER +0.38

3. Kuechler Fabian GER +0.62

4. Heraskevych Vladyslav UKR +0.85

5. Weston Matt GBR +0.91

7. Bagnis Amedeo ITA +1.07

25. Marenchino Gabriele ITA 58.01

29. Drovanti Pietro ITA 58.87