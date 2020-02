Ancora un piazzamento nella top-7 per Mattia Gaspari nella tappa conclusiva di Intercontinental Cup disputata sulla pista olimpica di PyeongChang, in Corea del Sud. L’ampezzano si è classificato al quinto posto nella seconda gara in programma, migliorandosi di uan posizione rispetto al giorno precedente. Il suo distacco complessivo al traguardo è stato 1″29 dal padrone di casa Seunggi Jung, impostosi con il tempo totale di 1’44″20 davanti al tedesco Kilian Von Schleinitz (staccato di 19 centesimi) e del britannico Craig Thompson, terzo a 59 centesimi. Cristopher Groother, quarto di giornata, si è aggiudicato la classifica generale con 858 punti sul cinese Wenhao Chen e il canadese David Greszczyszyn, Gaspari è sedicesimo con 324 punti e appena quattro gare all’attivo sulle otto disputate e Manuel Schwaerzer diciannovesimo.

Nella gara femminile l’olandese Kimberley Bos si è aggiudicata la vittoria in 1’46″79 davanti alla statunitense Kelly Curtis (+0″50) e Katie Uhlander (+1″04), decima posizone per Elena Scarpellini a 2″39. La graduatoria conclusiva premia Curtis con 736 punti davanti a Susanne Kreher e Katie Uhlander, Alessia Crippa è tredicesima con 320 punti e Scarpellini ventisettesima con 140.

Ordine d’arrivo gara-2 maschile Intercontinental Cup PyeongChang (Kor):

1. Seunggi Jung (Kor) 1’44″20

2. Kilian Von Schleinitz (Ger) +0″19

3. Craig Thompson (Gbr) +0″59

4. Christopher Groother (Ger) +0″63

5. Mattia Gaspari (Ita) +1″29

Ordine d’arrivo gara-2 femminile Intercontinental Cup PyeongChang (Kor):

1. Kimberley Bos (Ola) 1’46″79

2. Kelly Curtis (Usa) +0″50

3. Katie Uhlaender (Usa) +1″04

4. Asleigh Fay Pittaway (Gbr) +1″08

5. Stefanie Votz (Ger) +1″13

10. Elena Scarpellini (Ita) +2″39