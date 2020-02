Tina Hermann ha vinto i Mondiali femmnili di skeleton per il secondo anno consecutivo. La teutonica ha centrato un altro oro al termine di una gara molto combattuta dove la svizzera Marina Gilardoni le ha dato filo da torcere: per avere la meglio la 27enne ha dovuto sfoggiare una quarta run da sogno dove ha realizzato il miglior tempo di sempre sulla pista. Attardata l’austriaca Janine Flock, brava nel prendersi il bronzo nonostante un distacco pari a 1″21. Gara positiva per Valentina Margaglio, 17esima e separata dalla top 15 da soli 18 centesimi, mentre Alessia Crippa si è fermata in 21esima piazza. Domenica la mixed team programmata per le ore 10,00 chiuderà la 28esima rassegna iridata.

Ordine d’arrivo gara femminile Mondiali Altenberg (Ger):

1. Hermann Tina GER 3:54.52

2. Gilardoni Marina SUI +0.22

3. Flock Janine AUT +1.21

4. Loelling Jacqueline GER +1.39

5. Nikitina Elena RUS +1.50

17. Margaglio Valentina ITA +5.00

22. Crippa Alessia ITA 3:02.61