“Non bisogna preoccuparsi, Jannik sta bene, così come lo sarebbe a livello psicofisico ogni diciottenne come lui. Si parla troppo di Sinner in Italia, ma è sereno e pronto a giocare“. Sono le parole di Riccardo Piatti, coach di Sinner, il quale sta tentando in tutti i modi di togliere pressione al giovane tennista.

Le parole di Piatti, rilasciate ad UbiTennis in quel di Rotterdam, arrivano nell’immediata vigilia dell’incontro che Jannik dovrà giocare contro Albot, un tennista senz’altro più esperto dell’altoatesino, ma decisamente alla portata di Sinner considerate le qualità dell’azzurro. Dunque Piatti tenta di far restare tranquillo il suo gioiellino, ma è davvero difficile non parlare delle sue gesta, sopratutto dopo che fenomeni del calibro di Nadal e Federer hanno speso parole importanti nei suoi confronti.

