Jannik Sinner è il talento più florido del tennis italiano. Come spesso accade nella nostra penisola, è anche un appassionato di calcio, ed il giovane tennista nelle ultime ore si è dilettato palla al piede in un gioco che è un po’ un mix tra calcio e “freccette”.

Il classico bersaglio utilizzato per le freccette è stato infatti utilizzato da Sinner per piazzare il pallone con il suo sinistro educato. Sì, perchè Jannik è destro di mano, ma sinistro di piede. Ebbene, il risultato è stato ottimo, con l’azzurro capace di centrare in pieno il bersaglio, taggando poi su Instagram uno dei suoi idoli calcistici, vale a dire Zlatan Ibrahimovic. Non male dunque Sinner anche calcisticamente parlando, ecco il video dell’accaduto.

