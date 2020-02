Al Piatti tennis center oggi sta andando in scena un allenamento molto particolare per il giovane talento Jannik Sinner. L’azzurro sta facendo due scambi con Rosario Fiorello, fresco di esibizione a Sanremo con Novak Djokovic. Proprio l’account ufficiale del Piatti center ha tirato in ballo il numero 1 al mondo: “dove sei Nole?”, recita il post Instagram, un video che raffigura Sinner e Fiorello scambiare in bello stile. Il poliedrico showman siciliano sa anche giocare bene a tennis a quanto pare, ecco il video.

