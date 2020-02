Altri quattro piazzamenti da top ten per chiudere la tre giorni della quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena a Dresda. Sul ghiaccio tedesco la Nazionale tricolore di short track guidata dagli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu ha dato il massimo lottando e portando a casa buone indicazioni in vista dei prossimi impegni.

Per le staffette da registrare la settima posizione della squadra femminile in virtù della terza piazza nella finale B odierna mentre gli uomini hanno chiuso all’ottavo posto dopo la quarta posizione nella finalina alle spalle di Belgio, Ungheria e Giappone. Se per le ragazze indubbiamente ha pesato l’assenza di Arianna Fontana, gli uomini dovranno lottare con ancor più tenacia per giocarsi le proprie chance da protagonisti.

Nell’individuale termina nona complessiva sui suoi 500 metri Martina Valcepina (Fiamme Gialle), out già in semifinale e dunque senza la chance di giocarsi le carte negli ultimi atti sulla distanza. Al maschile bella prova invece di Mattia Antonioli (Esercito), il migliore degli azzurri, terzo nella finale B dei 500 metri e quindi ottavo complessivo.

