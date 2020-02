Già nelle scorse settimane vi avevamo parlato del momento decisamente no di Denis Shapovalov. Il tennista canadese sembra non riuscire più a trovare il bandolo della matassa dopo una grande ATP Cup giocata con la maglia del Canada appunto. In terra australiana ha vinto contro Tsitsipas e Zverev, portando al terzo set anche Novak Djokovic. Da quel momento in poi però, il buio più pesto.

Shapovalov non riesce a ritrovarsi ed anche nel torneo di Rotterdam è stato estromesso al primo turno, proprio come accaduto agli Australian Open ed a Montpellier. Tre sconfitte al primo turno per il canadese che non vince un incontro appunto dall’ATP Cup. Ieri è stato Dimitrov a farlo fuori in due set, ma qualcosa non va nel gioco del canadese, nonostante l’intervento di coach Youzhny che ancora non è riuscito ad incidere. Tanti bei colpi, ma poca concretezza nel gioco di Shapo, il quale sembra non avere soluzioni definitive ed appare in balia dell’avversario. Insomma, Denis dovrà rivedere un po’ il proprio gioco e dovrà farlo in fretta assieme a Youzhny.

