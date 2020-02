Nelle ultime ore la pagina Facebook ‘Serie A – Operazione Nostalgia’ ha svelato i dettagli del suo prossimo raduno, un vero e proprio appuntamento che va in scena da diversi anni. La pagina si occupa di raccontare il calcio in chiave amarcord, ricordando i grandi calciatori del passato, le imprese più iconiche del pallone ma soprattutto storie di provincia, piccole realtà che, a modo loro, hanno fatto la storia del calcio.

Annualmente viene scelta una città diversa, nella quale viene organizzata una partita alla quale partecipano vecchie glorie del passato più o meno recente. Quest’anno, la scelta è ricaduta su Reggio Calabria che, il prossimo 6 giugno, ospiterà l’evento all’Oreste Granillo in una (possibile) magica coincidenza con la promozione in Serie B di una piazza caldissima che manca ad alti livelli da tanti anni.

I tifosi già sognano la presenza di grandi ex che hanno fatto la storia amaranto come Amoruso, Bianchi, Nakamura oltre a giocatori del calibro di Del Piero e Veron che in passato hanno preso parte all’evento.

Questo l’annuncio social della pagina ‘Serie A – Operazione nostalgia’:

“FINALMENTE CI SIAMO.

Rompiamo l’attesa.

È arrivato il momento di svelare la data e il luogo del prossimo raduno.

Il raduno di Operazione Nostalgia è dedicato a tutti i veri amanti del nostro calcio, l’atmosfera sugli spalti è unica, vedere migliaia e migliaia di persone, una a fianco all’altra, con magliette di colori di fede diverse è il nostro segreto.

Il calcio deve essere di tutti.

La passione per il calcio deve unire, non dividere.

Dopo gli ultimi raduni organizzati a Parma e a Cesena, ci sentivamo in dovere di ritornare al Sud Italia.

SABATO 6 GIUGNO ci aspettiamo calore, passione e voglia di sognare.

SABATO 6 GIUGNO TUTTI A REGGIO CALABRIA.

Quest’anno avremo l’onore di aprire uno stadio storico come l’Oreste Granillo.

È il momento di taggare tutti i fan e le persone che ci seguono da Reggio Calabria e da tutto il Sud, quest’anno sarà ancora più incredibile.

Preparatevi psicologicamente.

Parola di Operazione Nostalgia”.

