Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’11 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’istituzione arbitrale; nonché per cori oltraggiosi, al 15° del primo tempo, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRISTANTE Bryan (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

IZZO Armando (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTI Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

EKDAL Albin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NAINGGOLAN Radja (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STELLINI Cristian (Internazionale): per avere, all’11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con gesti plateali una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

