Spettacolo ed emozioni nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, sudore e sofferenza per l’Olimpia Milano che fa molta fatica per superare Cremona, stesa con il punteggio di 77-74. Dopo una partenza a razzo, gli uomini di Messina abbassano la concentrazione permettendo agli avversari di portarsi in vantaggio, prima della rimonta finale che regala il successo ai lombardi.

Vince con il brivido anche Brescia, che si impone di misura su Trieste per 76-74. Successo senza discussioni per Brindisi, che travolge 77-103 il fanalino di coda Pesaro, ormai quasi condannato alla retrocessione. Sorridono Trento e Venezia che superano rispettivamente Cantù e Treviso, mentre la Reggiana cade sul campo di Pistoia nel recupero, cedendo con il punteggio di 86-79.

