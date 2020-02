Sfida combattuta e accattivante quella andata in scena nel Saturday night di Serie A. L’anticipo della 21ª giornata del massimo campionato italiano, ha visto la Fortitudo Bologna battere 95-92 Roma nonostante i 24 punti di Amar Alibegovic. Per la formazione emiliana, l’11° successo stagionale porta la firma di uno strepitoso Pietro Aradori che con 26 punti ha messo la sua firma sulla vittoria che permette, per una sera, di staccare Venezia e Trento in zona Playoff.

