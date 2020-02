Sebastian Vettel ha concluso oggi il suo lavoro in pista prima dell’esordio stagionale. Il tedesco della Ferrari ha chiuso la seconda giornata dei test di Barcellona in vetta alla classifica dei tempi e domani passerà il testimone al compagno di squadra Charles Leclerc.

Sensazioni contrastanti per Vettel al termine della sua giornata di lavoro: “sento che la macchina è migliorata, anche nell’ultimo settore. È un passo avanti, volevamo generare più carico aerodinamico. Ma siamo più lenti di quanto pensavamo in rettilineo. In generale gli altri sono più veloci e abbiamo del lavoro da fare“, queste le parole del ferrarista.

Valuta questo articolo