Dopo le sconfitte con Galles e Francia, arriva il terzo ko consecutivo per l’Italia nel Sei Nazioni 2020. La formazione azzurra non riesce a dar seguito ai lampi di personalità mostrati contro i ‘Bleu’ e termina il match a reti bianche come già accaduto contro il Galles all’esordio. Dopo un primo tempo alquanto bloccato, nel quale la Scozia è riuscita a firmare una meta al 23’ con Hogg, è stata la ripresa a decidere la gara. La formazione britannica ha preso il largo con la meta di Harris ad inizio secondo tempo, alla quale ha fatto seguito quella di Hastings capace di trasformare poco dopo e mettere in ghiaccio la gara sullo 0-17 finale.

