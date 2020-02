Arriva nel superG di Saalbach la prima vittoria stagionale per Aleksander Aamodt Kilde, mostro di regolarità e in vetta alle classifiche, ma ancora non vincente nell’anno. Oggi, sulla pista accorciata di Saalbach e lavorata anche oltre ogni limite a causa delle nevicate di questi giorni, il norvegese ha trovato il terreno adatto per piazzare la sua zampata e rendersi imbattibile con il tempo di 58″30. Al secondo posto lo svizzero Mauro Caviezel, anch’egli stabilmente nelle zone alte delle classifiche, in ritardo di 15 centesimi. Terzo Thomas Dressen, unico atleta partito con il pettorale sopra il 10 a piazzarsi fra i primi sei, con 31 centesimi di svantaggio.

Ancora un quinto posto per Mattia Casse in superG, dopo quelli di Lake Louise e Kitzbuehel. Quello di oggi però vale qualcosina in più perché Casse aveva il numero 1, e, oltre ad aver aspettato due ore di rinvii della partenza dentro la casetta dello start, ha anche dovuto attendere che i coaches ripulissero un dosso pericoloso prima di partire. In queste condizioni non era davvero facile fare il tempo, eppure Casse è riuscito a mantenere i nervi saldi e a tagliare il traguardo con 61 centesimi di ritardo da Kilde. Ormai il 29enne delle Fiamme Oro è pronto per il podio, almeno in superG, e chissà che non arrivi nelle ultime tre gare della stagione: Hinterstoder, Kvitfjell o Cortina.

Buona gara anche per Emanuele Buzzi, 14/o con 1″07 di ritardo pur avendo il pettorale numero 27, con la pista ormai segnata. Buzzi è arrivato a 11 centesimi dalla top ten, e comunque ha fatto buoni punti per la qualificazione alle Finali di Cortina del 18-22 marzo.

Con la vittoria odierna, Kilde balza in vetta alla classifica di disciplina con 336 punti, davanti a Caviezel, a quota 285, e a Jansrud, a 265. Casse è il migliore degli azzurri con il 7/o posto e 177 punti. Lo stesso Kilde balza nettamente in vetta anche alla generale, salendo a 982 punti e lasciando Kristoffersen a 903. Terzo è Pinturault con 882 punti, ancora perfettamente in gara per la Coppa.

Ordine d’arrivo SG maschile Saalbach:

1. Aleksander Aamodt Kilde NOR 58″30

2. Mauro Caviezel SUI +0″15

3. Thomas Dressen GER +0″31

4. Christian Walder AUT +0″52

5. Mattia Casse ITA +0″61

6. Alexis Pinturault FRA +0″63

7. Travis Ganong USA +0″64

7. Andreas Sander GER +0″64

9. Kjetil Jansrud NOR +0″65

10. Vincent Kriechmayr AUT +0″96

14. Emanuele Buzzi ITA +1″07

25. Florian Schieder ITA +1″82

30. Matteo Marsaglia +2″13

Davide Cazzaniga ITA DNF

