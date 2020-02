La Norvegia ha letteralmente monopolizzato anche la seconda tappa dello Ski Tour 2020 di scena a Oestersund. Sono ben sette infatti, i norvegesi presenti nelle prime otto posizioni della graduatoria finale della pursuit a tecnica classifica: l’unico ‘intruso’ è il russo Alexander Bolshunov, il quale ha cercato di dare battaglia fino alla fine allo scandinavo Paal Golberg, vittorioso in volata. Completa il podio Martin Loewstroem Nyenget, indietro di appena due secondi. Francesco De Fabiani, 22esimo a 1’52″5 è l’unico italiano a punti, mentre è 33esimo Giandomenico Salvadori. Staccati tutti gli altri, compreso Federico Pellegrino: il poliziotto di Nus però, è giunto decimo al traguardo volante ottenendo punti preziosi per la classifica riservata agli sprinter dove resta saldamente in vetta. Nella generale è in fuga Bolshunov: il russo ha 502 lunghezze di vantaggio su Johannes Klaebo, oggi 25° a 2’15” da Golberg.

In campo femminile la musica è stata praticamente la stessa: tre norvegesi sul podio ed una sola azzurra a punti. Padrona assoluta è ancora una volta Therese Johaug, la quale in poco più di 27 minuti ha archiviato la seconda distance del Tour de Ski. La vera battaglia c’è stata tra Heidi Weng, Ingvild Oestberg ed Ebba Andersson, con le prime due che hanno avuto la meglio per gli altri due gradini del podio a pochi metri dall’arrivo. Una manciata di punti se li è presi Anna Comarella, 29esima a 2’30″6, mentre sono notevolmente attardate Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni e Greta Laurent.

Ordine d’arrivo 15 km TC Pursuit maschile Oestersund (Swe):

1. GOLBERG Paal NOR 34:50.8

2. BOLSHUNOV Alexander RUS +0.3

3. NYENGET Martin Loewstroem NOR +2.1

4. ROETHE Sjur NOR +2.5

5. HOLUND Hans Christer NOR +7.3

22. DE FABIANI Francesco ITA +1:52.5

33. SALVADORI Giandomenico ITA +3:04.5

62. VENTURA Paolo ITA +5:03.5

82. PELLEGRINO Federico ITA +8:40.4

83. RASTELLI Maicol ITA +9:19.3

Ordine d’arrivo 10 km TC Pursuit maschile Oestersund (Swe):

1. JOHAUG Therese NOR 27:29.0

2. WENG Heidi NOR +57.4

3. OESTBERG Ingvild Flugstad NOR +57.8

4. ANDERSSON Ebba SWE +58.6

5. LAMPIC Anamarija SLO +1:38.7

29. COMARELLA Anna ITA +2:30.6

42. BROCARD Elisa ITA +2:55.4

49. DEBERTOLIS Ilaria ITA +3:20.3

51. SCARDONI Lucia ITA +3:34.1

64. LAURENT Greta ITA +5:25.1