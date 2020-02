Ancora un successo per Therese Johaug nello Ski Tour 2020, giunto alla quarta delle sei tappe in programma. La norvegese, finora imbattuta nel torneo, ha fatto poker nella 34 km a tecnica libera di Storlien-Meraker, concluedndo la fatica con il tempo di 1’26″32″8, con il quale ha preceduto sul traguardo di appena 4″ la connazionale Heidi Weng, l quarto secondo posto di fila. Completa il podio di giornata Heidi Weng a 1’21″6. Discreta difesa della squadra italiana, soprattutto con Elisa Brocard e Ilaria Debertolis. La valdostana si è piazzata al tredicesimo posto, in ritardo di 4’02″8, mentre la trentina è finita ventiquattresima a 6’06″4. Più lontane Greta Laurent e Lucia Scardoni, finite 52sima e 53sima.

La classifica generale vede Johaug in vetta con 2’06” su Oestberg e 2’39” su Weng, Brocard risale al 17simo posto a 8’42”, Debertolis è 33sima a 11’02”. Alla conclusione mancano una sprint in classico e una pursuit sempre in classico a Tronhedim sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Ordine d’arrivo 34 km TL femminile Ski Tour Storlien (Nor):

1. Therese Johaug (Nor) 1h26’32″8

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) +4″0

3. Heidi Weng (Nor) +1’21″6

4. Ebba Andersson (Sve) +2’00″5

5. Astrid Jacobsen (Nor) +3’06″5

6. Tiril Weng (Nor) +3’10″3

7. Jessica Diggins (Usa) +3’13″9

8. Emma Ribom (Sve) +3’31″1

9. Teresa Stadobler (Aut) +3’32″1

10. Rosie Brennan (Usa) +3’41″9

13. Elisa Brocard (Ita) +4’02″8

24. Ilaria Debertolis (Ita) +6’06″4

52. Greta Laurent (Ita) +10’28″9

53. Lucia Scardoni (Ita) +10’29″0