Federico Pellegrino ha lasciato il segno nella inusuale sprint a tecnica libera di Are, terza tappa dello Ski Tour 2020, disegnata nella parte finale della pista che ha ospitato l’anno passato i Mondiali di sci alpino e con tratti simili a quelli del final climb sull’Alpe del Cermis e un arrivo in piena salita. Da campione vero il poliziotto di Nus ha battagliato sin dalle qualifiche con la forte armata norvegese, arrivando fino alla batteria finale dove per un lungo tratto ha dato filo da torcere a Johannes Kalebo. Poi è uscita tutta la forza del norvegese, che ha messo alle spalle il gruppo giungendo con tranquillità al traguardo. Per il 29enne delle Fiamme Oro si tratta del terzo podio stagionale dopo i due secondi posti centrati a Planica e Lenzerheide, grazie al quale conferma la sua forte efficacia nel format a lui preferito. Pellegrino tocca quota 34 podi in carriera, dei quali 29 nelle sprint. Completa il podio il francese Renaud Jay. Si è invece fermato ai quarti di finale un comunque buono Francesco De Fabiani, mentre non hanno superato il taglio Giandomenico Salvadori, Simone Daprà e Paolo Ventura.

Il team italiano può festeggiare anche l’exploit di Greta Laurent, sul pezzo sin dalle qualifiche. La 27enne di Gressoney si è arresa nella semifinale dove è arrivata ad un soffio dalla futura terza classificata Astrid Jacobsen. Il settimo posto finale con tanto di miglior posizionamento della sua carriera nella Cdm ha regalato alla finanziera una grande gioia. Buon risultato anche per Ilaria Deberolis, qualificata per la fase ad eliminazione e poi giunta 26esima, più indietro Elisa Brocard e Lucia Scardoni. La vittoria è andata a sorpresa alla norvegese Therese Johaug (dominatrice della stagione ma al primo successo nella specialità) davanti alle connazionali Heidi Weng e Astrid Jacobsen. Il Tour proseguirà giovedì 20 febbraio con la terza tappa, la Mass Start Storlien-Meraker.

Ordine d’arrivo sprint maschile Cdm Are (Swe):

1. KLAEBO Johannes NOR

2. PELLEGRINO Federico ITA

3. JAY Renaud FRA

4. GOLBERG Paal NOR

5. CHANAVAT Lucas FRA

6. VALNES Erik NOR

30. DE FABIANI Francesco ITA

Ordine d’arrivo sprint femminile Cdm (Are):

1. JOHAUG Therese NOR

2. WENG Heidi NOR

3. JACOBSEN Astrid NOR

4. SUNDLING Johanna SWE

5. FAENDRICH Nadine SUI

6. SVAHN Linn SWE

7. LAURENT Greta ITA

26. DEBERTOLIS Ilaria ITA