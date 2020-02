Alexander Bolshunov ha vinto in solitaria la Mass Start Storlien-Meraker di 34 km valida come quarta tappa dello Ski Tour 2020. Il russo ha staccato di 51 secondi il norvegese Johannes Klaebo, bravo nell’avere la meglio in volata sul compagno di squadra Emil Iversen. Grazie al successo odierno Bolsunov consolida il primo posto nella generale di Cdm prendendosi anche la vetta del minitour. In casa Italia il migliore è Francesco De Fabiani, 22esimo, mentre sono fuori dalla top 30 Simone Dapra, Paolo Ventura, Giandomenico Salvadori e Federico Pellegrino. Quest’ultimo però ha raggiunto il suo obiettivo, ossia quello di conquistare i punti necessari per mantenere la vetta della classifica a punti dove è inseguito da Klaebo, distante 7 lunghezze. Nel weekend a Trondheim, in Norvegia, con una sprint ed una pursuit si concluderà ufficialmente il tour.

Ordine d’arrivo 34 km TL maschile Ski Tour Storlien (Nor)

1. BOLSHUNOV Alexander RUS 1:19:34.9

2. KLAEBO Johannes NOR +51.7

3. IVERSEN Emil NOR +51.8

4. NYENGET Martin NOR +52.4

5. KROGH Finn NOR +52.8

6. COLOGNA Dario SUI +55.1

7. ROETHE Sjur NOR +55.2

8. FURGER Roman SUI +55.4

9. KRUGER Simen NOR +55.5

10. MELNICHENKO Andrey RUS +57.6

22. DE FABIANI Francesco ITA +2:40.8

42. DAPRA Simone ITA +4:33.5

43. VENTURA Paolo ITA +4:35.5

66. SALVADORI Giandomenico ITA +7:17.9

75. PELLEGRINO Federico ITA +9:30.3